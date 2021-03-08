Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye benim ikinci evim, bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim

Bu sezon Fenerbahçe'nin maçları sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili konuşan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, "Türkiye benim ikinci evim. Bu paylaşımları yaptım ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, bu sezon Sarı Lacivertliler'in maçları sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili konuştu.

Beyaz Futbol programına internet üzerinden mesaj göndererek açıklamalarda bulunan Alman teknik adam şunları söyledi:

"Türkiye'yle iyi ve güçlü ilişkilerim var. Orası benim ikinci evim. Bunun futbolla alakası yok. Bir takımla da alakası yok. Orada çok arkadaşım var, Benim adımın takımlarla anıldığını söylüyorlar. Bu da bana gurur veriyor. Ben bu paylaşımları hep yapıyorum ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim."

Daum'un Fenerbahçe kariyeri

Başarılı futbol adamı Fenerbahçe'yle 2003/2004 ve 2004/2005 sezonlarında şampiyon olmuş ancak 2005/2006 ve 2009/2010 sezonlarında ise şampiyonluğu son hafta maçlarıyla kaybetmişti. Daum ayrıca 2 kez de Türkiye Kupası finali kaybetmişti. Kaçan şampiyonlukların ardından Alman teknik adamla yollar ayrılmıştı