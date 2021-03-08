Türkiye'nin FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda rakipleri belli oldu

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi gerçekleşti.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kura çekiminde Belarus, Çekya ve Karadağ ile birlikte 3. torbada yer aldı.
Türkiye, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.
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