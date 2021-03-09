Eski Fenerbahçeli futbolcu Mahmut Hanefi: Aziz Yıldırım'ı görünce koltukların altına gizlendik

Bir dönem 'Yerli Roberto Carlos' olarak anılan eski Fenerbahçeli futbolcu Mahmut Hanefi, sarı lacivertli kulüpteki anılarını Ajansspor'a anlattı.
Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili de konuşan Hanefi, "Takım halinde bizimle toplantılar yapıyordu. Mesela Denizli'de kaçan şampiyonluk maçından sonra takım otobüsüne bir girişi var. Herkes korkudan koltukların altına gizlendi. Korkuyorduk yani" dedi.
'Biraz fazla sertti ama ona yakışıyordu'
Hanefi şöyle devam etti:
- "Bir sonraki sezon öncesi yine toplantı yaptı. İşte kılık kıyafete herkes dikkat edecek, idmanda köpek istemiyorum. Böyle böyle anlattı da anlattı. Ağzını açamıyorsun. Nerede cevap vereceksin! Bir şey diyemezsin. Bazı arkadaşlar yırtık kot pantolon giyiyordu. 'Bir daha yırtık kot yok' dedi. 'Gece hayatı istemiyorum' demişti. Aslında Aziz Yıldırım, olması gerektiği gibi bir başkandı. Biraz fazla sertti ama ona yakışıyordu."
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