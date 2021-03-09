Eski Fenerbahçeli futbolcu Mahmut Hanefi: Aziz Yıldırım'ı görünce koltukların altına gizlendik

Eski Fenerbahçeli futbolcu Mahmut Hanefi, sarı lacivertli kulüpteki anılarını anlattı. Hanefi, Aziz Yıldırım'la ilgili olarak "Denizli'de kaçan şampiyonluk maçından sonra takım otobüsüne bir girişi var. Herkes korkudan koltukların altına gizlendi" dedi.

Bir dönem 'Yerli Roberto Carlos' olarak anılan eski Fenerbahçeli futbolcu Mahmut Hanefi, sarı lacivertli kulüpteki anılarını Ajansspor'a anlattı.

Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili de konuşan Hanefi, "Takım halinde bizimle toplantılar yapıyordu. Mesela Denizli'de kaçan şampiyonluk maçından sonra takım otobüsüne bir girişi var. Herkes korkudan koltukların altına gizlendi. Korkuyorduk yani" dedi.

'Biraz fazla sertti ama ona yakışıyordu'

Hanefi şöyle devam etti: