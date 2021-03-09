Fatih Altaylı: Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan birisi Hakan Şükür, diğeri Emre Belözoğlu

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi.

T24'ün aktardığına göre burada Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini dile getiren Altaylı, "Kimse geç kalmış değil. İyi bir ritim yakalarlarsa götürürler. Şu anki görüntü Fenerbahçe’nin iyi oynayabildiği. Daha önce iyi oynayamıyordu. Bu sezonun en iyi ilk yarısını oynadılar" dedi. Altaylı, şöyle devam etti:

"Şimdi Fenerbahçe'de bazı sorunlar olduğunu dışarı taşan sorunlar olduğunu biliyoruz. Rıdvan neden istifa etti NTV'de. Emre neden istifa etmeye kalkıştı, neden olaylar çıktı bu bir şey.

Ali Koç durduk yerde neden 'Hala FETÖ var futbolda' dedi bu başka bir şey. Böyle garip şeyler oluyor. Fenerbahçe'nin bence sıkıntılarından bir tanesi Başkanın gereksiz konuşma durumu. Bence Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı. Zaten Federasyon ve hakemlerle ilgili söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Baktığınız zaman bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir Federasyon olduğunu söylemek oldukça güç."

'Galatasaray'ın yerinde olsam 4 yıldızı çıkarır UEFA Kupası koyarım'

Fenerbahçe'nin 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması için TFF'ye yaptığı başvuruyu değerlendiren Altaylı, "Büyük ihtimalle Fenerbahçenin bu anlamsız şampiyonluk sayısı başvurusunu bile kabul edecek Federasyon. Ben Galatasaray olsam oradan 4 yıldızı çıkarır UEFA kupası koyarım, 'Babacım buyurun, alın' derim. Madem bunu kompleks haline getirmiş birileri Galatasaray desin ki 'Al kardeşim ne yapıyorsan yap, ben yıldızlarımı çıkarıyorum, hatta al benimkileri de tak' derim" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in istifası

Rıdvan Dilmen'in istifası ve sonrasında Emre Belözoğlu'nun da istifa ettiği iddiaları üzerine konuşan Altaylı, şöyle konuştu:

"Valla bilemiyorum bağlantısı ne olabilir. Rıdvan son zamanlarda çok tartışmalı bir isim. Bir grup spor yazarıyla ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Bunların büyük bir bölümünün konuşulduğunu biliyoruz, bunlar Rıdvan'a dava açtılar. Rıdvan'ın siyasetle ilişkileri belli. Daha sonra Rıdvan'ın suçladığı isimlerden bazıları hakkında insan kaçakçılığı ile ilgili Basketbol Federasyonu düzeyinde suç duyurularında bulunuldu.

Çok dedikodu var, Rıdvan'ın Fenerbahçe'de görev alacağı, zaten NTV'de geçmişteki pozisyonunun olmadığı; maddi manevi, o yüzden ayrılmak istediği. Rıdvan'ın Fenerbahçe'ye konuşlandırılması yönünde talepler olduğu bunun emrede rahatsızlık yarattığı. Bunların hepsi şayia, hepsi konuşuluyor bilmiyoruz. Bunların konuşulması bir camia için iyi değil. Konuşulursa sorun çıkar."

'Galatasaraylılar 'Ne oldu, Emre mi anlattı?' dedi'

Ali Koç'un "FETÖ hala Türk futbolunun içinde" ifadelerine değinen Altaylı "Ali Koç’un FETÖ hala futbolda var demesi... Biliyoruz ki Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan bir tanesi, FETÖ üyesinden bir tanesi Hakan Şükür, diğeri Emre. Hakan Şükür kaçak ama Emre burada. Fenerbahçe'de bir görevde. Ali Koç böyle deyince Galatasaraylılar da 'Ne oldu Emre mi anlattı' dedi. Takip ettim ben sosyal medyadan" dedi.