Tokyo 2020, cinsiyet dengesinin sağlandığı ilk olimpiyat olacak: 'Yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyoruz'

IOC'den yapılan açıklamada, Tokyo 2020'ye katılacak sporcuların yaklaşık yüzde 49'unun kadınlardan oluşacağı belirtildi.

Kadınların sporun her alanında bulunması konusunda kararlı olduklarını kaydeden IOC Başkanı Thomas Bach, "Olimpiyatlara dört ay kala, spor dünyasında yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyoruz. Tokyo 2020, tarihte cinsiyet dengesi sağlanan ilk olimpiyat olacak" ifadelerini kullandı.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo "Kadınların ve erkeklerin aktif katılımı, herkesin rahatça yaşayabileceği müreffeh ve sürdürülebilir bir toplumun oluşmasına yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo Olimpiyatları Komitesi'ne başkanlık eden Mori Yoşiro'nun cinsiyetçi sözlerinin ardından istifa etmesiyle yerine Seiko Haşimoto getirilmişti. Haşimoto, olimpiyat oyunları için bir cinsiyet eşitliği takımı oluşturulduğunu duyurmuştu.

Tokyo Olimpiyatları 2020'de düzenlenecekti ancak salgın nedeniyle oyunlar ertelenmişti. Oyunlar, bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ancak 'Tokyo 2020' olarak anılacak.