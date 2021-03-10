Bakan Kasapoğlu: Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, statların bakımsızlığına dair tartışmaları değerlendirdi. Kasapoğlu, "Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz" ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor basını ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Tüm spor ailesini davet ettik. Faydalı bir çalışma gerçekleştirdik. Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek" dedi.

Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan birinin de statların bakımsızlığı olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Göztepe Stadı'nın açılışını yaptık, dünyanın en güzel statları arasında aday gösteriliyor. Biz en iyi şekilde teslim ediyoruz" ifadesini kullandı. Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım. Sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak, gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak.

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