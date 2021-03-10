Maracana Stadı'na Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin adı veriliyor

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin 'Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele' olarak değiştirilmesine onay verdi.

Maracana stadium to be named after Brazil legend Pele>>>https://t.co/h4ZEHXwwTw pic.twitter.com/ltTC6EYvwr — Daily News Online (@dailynewstz) March 10, 2021

​Kararın, eyalet valisinin de onaylamasıyla birlikte resmileşeceği belirtildi.

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, 'Futbolun Kralı' ve 'Kral Pele' gibi lakaplarla anılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.