Sadettin Saran: Süper Lig'in yayın haklarını alma niyetimiz var

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in yayın hakları için ilgili olduklarını söyledi. Saran, "Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" diye konuştu.