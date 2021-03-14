Sergen Yalçın: Ceza alanı içinde topla en çok buluşan takımız ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı ardından “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni tedirgin etti. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan takımız ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz” dedi.

Beşiktaş’ın önceki akşam Başakşehir’i 3-2 yendiği maçı cezası yüzünden locadan izleyen teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmadan sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla bir araya gelerek hem müsabakayı hem de hakemlerin performansını değerlendirdi.

Milliyet’ten Serdar Sarıdağ’ın haberine göre, locadan seyrettiği Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının ardından yöneticilerle bir araya gelen siyah-beyazlı teknik adamın, “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni tedirgin etti. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan takımız ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz” dediği belirlendi.

Sergen Yalçın’ın, hakem Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun, 60. dakikada Larin’in Rafael tarafından düşürüldüğü pozisyona penaltı kararı vermemelerine tepki gösterdiği de ifade edildi.

‘En kritik üç maçtan ilkini kazandık’

Başakşehir karşısında elde edilen kritik galibiyet ve şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerini paylaşan siyah-beyazlı hocanın, “Bu dönemde iyi oynamaktan öte kazanmak önemli. En kritik üç maçtan ilkini kazandık. Sırada kupadaki Başakşehir ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar var. Milli araya bu iki maçı kazanarak girersek, önümüzü çok daha net görürüz. Ancak daha birçok zorlu maça çıkacağız. Takipçilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray ciddi ve iddialı takımlar. Bence bu yarış sezon sonuna kadar devam eder” diye konuştuğu aktarıldı.