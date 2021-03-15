Angel Di Maria'nın Paris'teki evi soyuldu, ailesi rehin alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evi, dün Nantes ile yapılan karşılaşma sırasında soyuldu. Aynı saatlerde, diğer bir PSG'li futbolcu Marquinhos'un aile evinin de soyulduğu ve babasına şiddet uygulandığı aktarıldı.