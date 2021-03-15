Angel Di Maria'nın Paris'teki evi soyuldu, ailesi rehin alındı

Fransız basınında çıkan haberlerde, Di Maria'nın evinin soyulduğu sırada ailesinin orada bulunduğu belirtildi.
Our thoughts and prayers are with Di Maria and Marquinhos in these tough moments ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/Py78KCjwo6— United Reveal (@UnitedReveal) March 14, 2021
Soygun sırasında Di Maria'nın ailesine şiddet uygulanmadığı ifade edilen haberlerde, soygun haberini alan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Di Maria'yı ikinci yarıda oyundan çıkardığı vurgulandı.
Haberlerde, Di Maria'nın evinden 500 bin euro değerinde saat ve mücevher çalındığı aktarıldı.
Marquinhos'un da evi soyuldu, babasına şiddet uygulandı
Ayrıca diğer bir PSG'li futbolcu Marquinhos'un (Marcos Aoás Corrêa) ailesinin başkent Paris'in yakınlarındaki evinin de soyulduğu ifade edilen haberlerde, soygun sırasında futbolcunun babasına şiddet uygulandığı kaydedildi.
Di Maria'nın ikinci yarısında oyundan çıktığı maçta PSG, sahasında Nantes'e 2-1 mağlup olmuştu.
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