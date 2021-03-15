TFF’nin yargıya taşıdığı inceleme için Fenerbahçe'den açıklama: Ahmet Çakar'ın iddiaları hakkında cevap bekliyoruz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama ve ilgili açıklamada belirtilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldığı bilgisi, geç kalınmış olmakla beraber, tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda tüm dinamikleri ilgilendiren bu adım ve devamındaki gelişmelerin birebirde ciddiyetle takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Atılacak her türlü hukuki adıma gereken desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, Hawk-Eye firmasında çalışan VAR operatörlerinin, göreve getirilirken detaylı geçmiş ve adli sicil taramalarının firma tarafından yapıldığı vurgusunun ise yeterli olmadığı belirtilerek, "Firma ve operatörleri ile ilgili bu incelemelerin en derin ayrıntısına kadar devletimizin ilgili kurumları ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmasının da zaruri olduğunu vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Çakar'ın iddiaları

Sarı-lacivertli kulübün, futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili de TFF'den cevap beklediğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ahmet Çakar, ilk olarak 8 Kasım 2020'de dile getirdiği, 'Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam yayınlarda ısrarla yinelemiştir. Ahmet Çakar'ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF'ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş, gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır. Bugün bu açıklamaları ve kulübümüzün buna dair yaptığı başvuruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonuna hatırlatıyor, yukarıda bahsi geçen iddiaların birbirinden bağımsız adımlar olmadığını bilerek, Türkiye Futbol Federasyonunun bu vahim duruma da aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi, gerekli soruşturma ve incelemelerin de daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna düşen, bu talebimiz karşısında varsa 11 Aralık 2020'den bugüne kadar yapılmış soruşturma ve ulaşılmış bulgularla ilgili iddia konusu kişiler veya iddia sahibi kişi hakkında gerekli işlemleri yapmaktır." denilerek, "Türkiye Futbol Federasyonunun talep ettiğimiz şekilde iç denetim mekanizmalarını kullanmaması ve gerekli hukuki adımları atmaması karşısında kendi sorumluluğu doğacaktır. Türkiye Futbol Federasyonunun tüm girişimlerinden bağımsız olarak, futbol endüstrisine milyarlarca liralık yatırım yapan, binlerce yatırımcısı olan halka açık bir şirket ve milyonlarca taraftara sahip kamu yararına bir dernek olarak, kulübümüze yönelik iddialara ilişkin bahsi geçen TV programındaki yorumların ihbar olarak kabul edilmesini ve Cumhuriyet Savcılarımızın gerekli hukuki adımları atması gerektiğini vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.