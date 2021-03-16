TFF'den Ahmet Çakar hakkında savcılığa başvuru: 'Hakem camiasını töhmet altında bırakıyor'

Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarına ilişkin olarak Fenerbahçe'nin yaptığı çağrıya yanıt verdi. TFF, Çakar'ın herhangi bir somut kanıt sunmadığını, gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.