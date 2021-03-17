Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak ve şampiyonluk yolunda büyük bir öneme sahip olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.