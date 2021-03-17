LeBron James, Liverpool'un sahibi FSG'nin ortağı oldu

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James, Fenway Sports Group'un (FSG) ortağı oldu. James'in ortağı olduğu kuruluş, Liverpool FC, Boston Red Sox ve ABD'li yayın kuruluşu NESN'in sahibi konumunda.

LA Lakers'lı ünlü baskertbolcu LeBron James, İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un da sahibi olan FSG'nin hissedarı oldu.

🔴 LeBron James

🔴 £536m investment

🔴 Who benefits & why@_DavePowell explains FSG's big double deal 👇https://t.co/60WPWRKKlR — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 17, 2021

​Ortağı olan Maverick Carter'la spor piyasasında daha aktif olacağını açıklamasının ardından böyle bir girişimde bulunan James, piyasa değeri 7 milyar dolara yakın olan şirkete 750 milyon dolar yatırımda bulundu.

İlk siyah ortaklar

Böylelikle şirketin ilk siyahi ortakları olanve'ın şirketinhissesine sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan James ve Carter'ın ortağı olduğu FSG, Liverpool FC ile birlikte Boston Red Sox ve ABD'li yayın kuruluşu NESN'in sahibi konumunda.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un 2019 yılında paylaştığı verilere göre, NBA yıldızı James'in şahsi serveti 450 milyon dolar olarak açıklanmıştı.