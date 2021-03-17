LeBron James, Liverpool'un sahibi FSG'nin ortağı oldu

LA Lakers'lı ünlü baskertbolcu LeBron James, İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un da sahibi olan FSG'nin hissedarı oldu.
🔴 LeBron James— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 17, 2021
🔴 £536m investment
🔴 Who benefits & why@_DavePowell explains FSG's big double deal 👇https://t.co/60WPWRKKlR
Ortağı olan Maverick Carter'la spor piyasasında daha aktif olacağını açıklamasının ardından böyle bir girişimde bulunan James, piyasa değeri 7 milyar dolara yakın olan şirkete 750 milyon dolar yatırımda bulundu.
İlk siyah ortaklar
Öte yandan James ve Carter'ın ortağı olduğu FSG, Liverpool FC ile birlikte Boston Red Sox ve ABD'li yayın kuruluşu NESN'in sahibi konumunda.
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un 2019 yılında paylaştığı verilere göre, NBA yıldızı James'in şahsi serveti 450 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
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