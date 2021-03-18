Ahmet Çakar: Hakkınızı helal edin

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Çakar yaptığı paylaşımda, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" diye yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.

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Ahmet Çakar, yorumculuk yaptığı programda faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dediğini iddia etmiş ve bunu birkaç programda daha dile getirmişti.

'Bu hakemi satmam'

Çakar'ın açıklamaları sonrasında Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) iddiaların araştırılması ve sonuçların kamuoyuna duyurulması talebinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin bu çağrısı sonrasında Çakar, sosyal medya hesabından, "Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem" demişti. Son olarak, TFF'den yapılan açıklamada, "Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.