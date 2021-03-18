Galatasaray Adası davasında karar açıklandı

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi için açtığı davayı kazandı.
Mahkeme, işletmecinin tahliyesine karar verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."
Mahkemenin Galatasaray Adası’nda işletmeci aleyhine verdiği tahliye kararı hakkında pic.twitter.com/hV0bfv4rVl— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 18, 2021
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