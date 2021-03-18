Fransa'da AB üyesi ülkelerden olmayan futbolcular milli takımlarına gidemeyecek

Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle, Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giyen, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini kabul etti.

Fransa'da Ligue 1 ve 2'den 40 kulüp, ülkeye döndüklerinde bir hafta karantinaya girme zorluluğu ve Kovid-19 bulaş riski nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere mensup futbolcuların milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle kabul etti.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli Fifa genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler. Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer aldı.

Une consultation a été effectuée ce mercredi 17 mars auprès de l’ensemble des présidents de clubs concernant les joueurs hors équipe de France A susceptibles de participer à un match hors de la zone UE/EEE.



📝 Communiqué ➡️ https://t.co/KtgY8Vh0F2 pic.twitter.com/ZwxQzftxdM — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 17, 2021

​Bu karardan, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncular da etkilenecek.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç'te ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.



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