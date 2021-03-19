TFF: Bir üst klasman hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, üst klasman hakemleri arasında yer alan bir ismin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Açıklamada şunlar yer aldı: "Bir üst klasman hakemimizin 17.03.2021 tarihinde yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."