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    Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 11 maç sonra sahasında yenildi.

    Evinde 11 maç sonra kaybeden Galatasaray'a Rizespor darbesi: 4-3'lük mağlubiyet, 1 kırmızı kart

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - OĞUZHAN ORT
    Spor
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    Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 11 maç sonra sahasında yenildi.

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi.

    Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor'a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

    Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.

    Fatih Terim sarı kart gördü

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 77. dakikasında sarı kart gördü.

    Maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçın 77. dakikasında Terim'e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.

    İlk golü yediği 7 maçta da galibiyet göremedi

    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.

    Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği maçlarda Kasımpaşa'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, Beşiktaş'a 2-0, MKE Ankaragücü'ne 2-1 ve Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile de 2-2 berabere kaldı.

    Galatasaray stoperlerinden büyük hatalar

    Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

    Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

    Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

    Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

    Yedlin kırmızı kart gördü

    Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    ABD'li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak'a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü. 

    Maçın hakemi Volkan Bayarslan, itirazları nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sarı kart gösterdi.

    Arda Turan, ligde 200. maçına çıktı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, Süper Lig'de 200. maçına çıktı.

    Tecrübeli futbolcu, lig kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

    Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, toplamda 35 gol attı.

    Skoda'dan Muslera'ya çiçek

    Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya çiçek verdi.

    Süper Lig'de geçen sezon Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda'nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

    Bülent Uygun ile 2'de 2 yaptı

    Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı.

    Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı.

    Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

    Gökhan Akkan sakatlandı

    Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

    Tecrübeli kalecinin yerine karşılaşmanın 72. dakikasında Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

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