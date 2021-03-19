UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak.