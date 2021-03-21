Nurmagomedov: Durmam gerek, çünkü çıktığım her maç annemin ömründen götürüyor gibi geliyor

Kariyerini resmen sonlandıran UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov, kararının nedeniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rus dövüşçü, “Durmam gerektiğini düşünüyorum, çünkü çıktığım her maç annemin ömründen götürüyor gibi hissediyorum” dedi.

ESPN kanalına karma dövüş sanatları kariyerini sonlandırma kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Habib Nurmagomedov, “Gücün kuvvetin yerindeyken, dünyanın en iyisiyken, ünlüyken, paran da varken tüm bunlara ‘hayır’ demek çok zor. İnsanlar belki de beni hiçbir zaman anlamayacaklar, ama kararımı desteklemelerini umuyorum” dedi.

'Başka ne olsun?'

"Durmam gerektiğini hissediyorum, çünkü çıktığım her maç, gittiğim her antrenman kampı annemin ömründen götürüyor gibi geliyor" diye devam eden Rus dövüşçü, geriye kazanacak şampiyonluk bırakmadığına da dikkat çekti:

"Bu spora kim olduğumu göstermek, en iyisi olmak için başladım, dünya şampiyonu oldum, sıklet fark etmeksizin en iyi dövüşçü oldum, üç kez unvanımı korudum, UFC tarihinin en büyük maçında kemerimi de korudum. Başka ne olsun? Gerisi sadece para amaçlı maçlar… Para da bana lazım değil.”

UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için 24 Ekim 2020’de Justin Gaethje ile karşı karşıya gelen Nurmagomedov, rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek 29. galibiyetini aldı. Maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıklayan Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.