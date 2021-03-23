Beşiktaş'ta 11 Mart tarihinde alışveriş merkezine giden futbolcu Mostafa Mohammed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu.
İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.
Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A. olduğunu tespit ettikleri kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Galatasaraylı Mostafa Mohammed'in çantasını çalan şüpheli yakalandı https://t.co/bF5oB5HUZp pic.twitter.com/fcIbbbjxwq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)