Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamle

Fatih Altaylı, katıldığı bir spor programında futbol gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin yayımladığı bildiriye değinen Altaylı, "Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklamasını önünde eğilerek alkışlıyorum, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamledir" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, BloombergHT'de katıldığı Spor Saati programında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da yaklaşan seçimlerle ilgili görüşlerini dile getiren Altaylı, Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki bildirisi için de "Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklerin özellikle takip ettiği bir kulübün duyarlılık göstermesi benim hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

‘Nasıl ki herkes bir gün Merkez Bankası başkanı olacaksa, herkes bir gün Galatasaray başkanı da olacak’

Altaylı, Galatasaray'da yaklaşan seçimlere ilişkin konuştu:

"Galatasaray yönetimi şu an takımla falan meşgul değil, yönetim seçimle meşgul. Galatasaray’ın utanç verici yönetimi şu an seçimle meşgul. Galatasaray’da herkes aday. Nasıl ki herkes bir gün Merkez Bankası başkanı olacaksa, galiba herkes bir gün Galatasaray başkanı da olacak diye bir hal var. Adayların neyine güvenerek aday oldukları konusunda ben ciddi biçimde düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız muhtemelen, sayı saymayı bilmiyorlar, Dayak yememişler demeyim de. Hangi idrakle bu kadar bol aday var, neye güveniyorlar benim bilmediğim ne biliyorlar çok merak ediyorum. Çoğuna bakıyorum ortada ekip falan da yok. Yanlarında kim var, sorunları bilen, çözebilecek kim var? Seçimi kazandın, yönetim kurulu koltuğuna oturdun. Karşılarına çıkacak devasa sorunlarla ilgili bu arkadaşların bir fikri var mı? Muhakkak ki vardır. Peki kurdukları ekiplerin bu sorunları ne kadar çözebilecekleriyle ilgili fikirleri var mı? Ortada çok ciddi sorunları olan bir şirket bir de futbol takımı var. Hiç kimse bu planlarından bahsetmiyor, herkes aday.”

‘Fenerbahçe’ninki çok güzel bir açıklama, kıskançlıktan çatlıyorum benim kulübümün yüreği bunu yapmaya yetmediği için’

Altaylı, Fenerbahçe tarafından yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bildiri hakkında da değerlendirmelerde bulundu: