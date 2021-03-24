Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, takımda üç futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, üç futbolcunun daha pazartesi günü (22 Mart 2021) uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasında şunlar yer aldı:

"Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır."

Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. pic.twitter.com/JN7GoBmhwp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2021

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