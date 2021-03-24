Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Böylece sarı-lacivertli takımdaki pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Bilgilendirme | Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/WuVp07acwt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2021

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