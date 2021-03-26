Thierry Henry, 'ırkçılık ve siber zorbalık' nedeniyle sosyal medyadan çıkacak

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımla kararını bildiren Henry, yarın tüm hesaplarını kapatacağını ifade etti.
Hi Guys— Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021
From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg
'Zihinsel işkence zehirlidir'
"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım".
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