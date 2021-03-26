Lazio kulübüne Kovid-19 protokolünü ihlalden 150 bin euro ceza

Kovid-19 protokollerinin ihlaline yönelik İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Lazio'ya verilen cezalar belli oldu.

Ulusal spor mahkemesinin kararına göre, Kovid-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Lazio kulübüne 150 bin euro, Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya 7 ay, kulüp doktorları Fabio Rodia ve Ivo Pulcini'ye de 12 ay hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

FIGC Spor Savcılığı ise söz konusu suçlama nedeniyle kulüp için 200 bin euro para cezası, başkan Lotito için 13 ay, kulüp doktorları Rodia ve Pulcini için de 16 ay hak mahrumiyeti cezası talep etmişti.

Laziolu oyuncular Ciro Immobile , Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı gerekçesiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge'le 28 Ekim 2020'de, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımıyla da 4 Kasım 2020'de yapılan maçların kadrosunda yer almamıştı.

Buna karşılık, oyuncuların, iki Avrupa kupası maçının ortasındaki tarihe denk gelen 1 Kasım 2020'deki Torino maçının kadrosunda yer alması, spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.

FIGC, 3 Kasım 2020'de Lazio'daki Kovid-19 testlerine ilişkin soruşturma başlatmış, Serie A ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yapılan ve sonuçları farklı çıkan test sonuçları incelemeye alınmıştı.