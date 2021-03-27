Ümit Özat: FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var

Teknik direktör Ümit Özat, 20 yıldır FETÖ'nün Türkiye için tehlikeli olduğunu söylediklerini belirtti. Özat, "Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar. İlahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var" dedi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Futbol Arena'ya konuşan Özat, "FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamalarına da değinen Özat, "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı? Çoğu insan bu sümüklüye muhterem derken biz F tipi diyorduk" diye konuştu.

💥💥💥📹 Ümit Özat:

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🎙 "15 Temmuz gerçekleşseydi hepsi FETÖ'nün yanındaydı."

🎙 "Şimdi hepsi kripto. Daha büyük itiraf olur mu?"

🎙 "Ben hayatımda makrube görmedim. Görenler hala çalışıyor."

🎙 "Hadi bir tanesi Ümit sen ne diyorsun desin!"



👉 https://t.co/Gk29w6Q23i pic.twitter.com/mSPedVP2SU — FutbolArena (@futbolarena) March 26, 2021

'Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar'

FETÖ yapılanmasıyla karşılaşmasının 2000 yılında başladığını belirten Özat, "Benim neler çektiğimi bana sorsunlar onları bu kulübe sokmamak için. Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar, ilahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var, hocasında, yöneticinde, sportif direktöründe" ifadesini kullandı.