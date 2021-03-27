Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde

Vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret eden 3 Galatasaraylı aslan, ayı, yılan ve timsahların olduğu çiftlikte vakit geçirdi. Futbolcular, ayrıca hayvanlarla fotoğraf da çektirdi.
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcular BAE'de
Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi, milli maçlar için verilen tatilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret eden 3 Galatasaraylı aslan, ayı, yılan ve timsahların olduğu çiftlikte vakit geçirdi. Futbolcular, ayrıca hayvanlarla fotoğraf da çektirdi.
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