Galatasaraylı futbolcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatilde

Vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret eden 3 Galatasaraylı aslan, ayı, yılan ve timsahların olduğu çiftlikte vakit geçirdi. Futbolcular, ayrıca hayvanlarla fotoğraf da çektirdi.

Galatasaray Galatasaraylı futbolcular BAE'de