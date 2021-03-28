Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada ''Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır'' denildi.

Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

Maçı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.