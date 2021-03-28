Türk Milli Takımı'nda 3 koronavirüs şüphesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ay-yıldızlı ekibe Kovid-19 testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.
Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.
A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.
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