Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları açıklandı

Türkiye A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı. Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulan biletlerinin fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçını yarın Letonya ile yapacak. Sadece bu maça özel 11 bin 500 seyirci tribünde yer alabilecek.

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulan biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınıyor. Saat 15.00’da satışa çıkan biletlerin fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Saat 21.45'te gerçekleşecek olan maç TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.