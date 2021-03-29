TFF: Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır" dendi.

Açıklamada, kararın görüş birliğiyle alındığına vurgu yapılarak, "Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

TFF dün yaptığı duyuruda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Karşılaşmanın bilet fiyatları da 25 ve 50 lira olarak belirlenmişti.