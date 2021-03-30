Fenerbahçe'nin ardından Ankara Demirspor'dan TFF'ye 'şampiyonluk' başvurusu

Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik.



Taraftarımıza saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/Ir9iV8ZJR5