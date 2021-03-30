Fenerbahçe'nin ardından Ankara Demirspor'dan TFF'ye 'şampiyonluk' başvurusu

Misli.com 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Ankara Demirspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik."
Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik.— Ankara Demirspor (@demirsporankara) March 30, 2021
Taraftarımıza saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/Ir9iV8ZJR5
Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)