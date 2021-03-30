Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nden istifa etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'gerçek anlamda birlik olunmadığı ve bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiğini' düşündüğünü belirterek Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.
Mustafa Cengiz'in gerekli görmedikçe rutin olarak gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantılarına da katılmayacağı öğrenildi.
Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden biriydi.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevini bırakma kararının ardından ardından 5 Şubat’ta yapılan seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa oturmuştu.
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