Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği anlar kamerada

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Letonya maçı öncesi aday kadroya dahil edildi.
A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan isimlerin ardından 3 yeni oyuncunun kadroya alındığını Şenol Güneş duyurmuştu. Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı kadroya alındı.
Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk'ün milli takım için telefon aldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcunun mutluluğu paylaşıldı.
🇹🇷Emeklerinin karşılığını almak; Paha Biçilemez!— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 30, 2021
🎥O anlar...#Göztepe #AlpaslanÖztürk @MilliTakimlar pic.twitter.com/gzlhw5mDza
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