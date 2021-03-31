Candaş Tolga Işık'tan 'Milli takım kampında toplam 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından, milli takım kampının başlangıcından bitişine kadar toplam 9 kişinin koronavirüse yakalandığı yönünde bir paylaşım yaptı.

Candaş Tolga Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye A Milli Takımı ile ilgili bir iddiada bulundu. Işık , milli takım kampının başlangıcından bitişine kadar 8 oyuncu ve bir teknik kadro olmak üzere toplam 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Candaş Tolga Işık paylaşımında "Milli takım kampının başlangıcından bitişine kadar (22-30 Mart) toplam 9 kişi covid (+) çıktı. (8 oyuncu, 1 teknik kadro)" ifadelerini kullandı.



Milli takım kampının başlangıcından bitişine kadar (22-30 Mart) toplam 9 kişi covid (+) çıktı.

(8 oyuncu, 1 teknik kadro) — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 31, 2021

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, "Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Güneş, "İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı Milli Takım kadrosuna aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Candaş Tolga Işık'ın iddiasını doğrulayan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.