Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın sporcuları ile teknik ve idari ekibine, ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlanmıştır."

Beşiktaş Icrypex Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/a68ZnwPuan — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) March 31, 2021

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