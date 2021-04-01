Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi Miami Açık'ta sona erdi

Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde dünya 25 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaşan 23 yaşındaki tenisçi, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Geçen yıl şubat ayından bu yana üst üste 23 maç kazanan Naomi Osaka'nın galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçinin, dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty'nin yerine hafta içinde geçme olasılığı da bu sonuçla ortadan kalktı.

Maria Sakkari, turnuvanın yarı finalinde, Bianca Andreescu-Sara Sorribes Tormo maçının galibiyle karşılaşacak.