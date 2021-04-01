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    Galatasaray

    Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklar talebine Galatasaray yönetiminden itiraz: 'Akıl ve izandan uzak'

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Fenerbahçe’nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların geçerli sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruya itiraz eden Galatasaray Kulubü’nün sunduğu dilekçede " 7 sezonda 14 şampiyon ilan edilmesi gibi akıl ve izandan uzak bir talepte bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

    Başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Yusuf Günay imzalı 7 sayfalık belgede sarı-kırmızılı kulüp, “62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sistemini kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi talebinde bulunmak, sadece evrensel hukuk kurallarına değil, aynı zamanda Türk sporunun gelişmesine de engel olmaya yönelik nafile bir çabadır” ifadelerine yer verdi. 

    'Bir sezonda iki şampiyon olmaz'

    Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, Galatasaray’ın TFF’ye sunduğu itiraz dilekçesinde, Türkiye Futbol Birinciliği ile Milli Küme organizasyonlarının 7 sezon boyunca, (1940, 1941, 1944, 1945, 1946, 1947, 1950) aynı anda düzenlendiğini; Fenerbahçe’nin bahsedilen sezonlarda aynı takvim yılı içinde düzenlenen iki farklı turnuva için iki farklı şampiyon talebinde bulunduğuna vurgu yapılıp “Söz konusu 7 sezonda 14 şampiyon ilan edilmesi gibi akıl ve izandan uzak bir talepte bulunulmuştur” ifadesi kullanıldı. 

    'Tahkim geçmişte reddetti'

    Fenerbahçe Spor Kulubü logosu
    © Fotoğraf : Fenerbahçe
    Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklar için resmen TFF'ye başvurdu
    Galatasaray'ın itiraz dilekçesinde öne çıkan görüşler şu şekilde:

    • TFF bu konuya ilişkin daha önce de bir incelemede bulunmuş, Fenerbahçe’nin aynı konulu ve aynı talepli başvurusu hakkında ret kararı vermiştir. Daha önce verilmiş olan Tahkim Kurulu kararı kesindir. 
    • Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014 yılında, Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği şampiyonlarının Türkiye şampiyonu olarak kabul edilemeyeceğini açıklamıştır.

    'Ulusal değil lokal turnuva'

    • Milli Küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir; bir sezon dışında yalnızca 3 şehirden (İstanbul, Ankara, İzmir) bazı takımların katılabildiği lokal turnuvadır. Lokal turnuvayı kazanarak “Türkiye Ligi Şampiyonu” unvanının elde edilmesi talimat ve yönetmeliklere aykırılık oluşturacaktır. 
    'Türkiye kupası gibi'
    • Türkiye Futbol Birinciliği, lig usulüne tabi olmayıp, eleme sistemi ile oynanan, bugünkü Türkiye Kupası’na tekabül eden bir organizasyondur. Bugün Süper Lig’e denk gösterilmesi mümkün değildir. Türkiye Futbol Birinciliği şampiyonluklarının yıldız sistemine dahil edilmesi, aynı eleme sistemiyle oynanan Türkiye Kupası şampiyonluklarının da yıldız sistemine dahil edilmesi taleplerini doğuracaktır.
    Günay ve Şabanoğlu konuşacak

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile tarihçi Melih Şabanoğlu, bugün saat 15.00’te GS TV’de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalar yapacak. 

    Başkan adayı Burak Elmas’ın yönetim listesinde olan ve konuyla ilgili tarihi bilgi ile belgeleri ortaya koyan Mehmet Şenol, yapılacak çalışma için Galatasaray’a katkıya hazır olduğunu, Mustafa Cengiz’e mektupla bildirdi.

    Etiketler:
    Şampiyonluk, itiraz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Süper Kupa, Fenerbahçe, Galatasaray
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