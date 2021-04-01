Ahmet Çakar'dan MHK'ya: Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı onu hafta sonu göreceğiz

Eski hakem Ahmet Çakar, Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'in atanmasını değerlendirdi. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın 'gider yaptığını' savunan Çakar, "Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nın görevi bunlar değildir" dedi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i görevlendirmesini eleştirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'ta 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Meler'in yönetimini eleştirdiğini ve "Bu arkadaşı bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz" dediğini hatırlatan Çakar, kendisinin de başından böyle bir olay geçtiğini söyledi.

Çakar, "Türk futbol tarihinde Serdar Tatlı'nın yaptığı olayı, bu rezilliği, aklı sıra gideri; tam 35 yıl önce bana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1989 yılında art arda Trabzonspor'un iki maçına beni atadılar. Önce Trabzon'da Trabzonspor - Sarıyer, ardından da İstanbul'da Galatasaray - Trabzonspor maçlarını yönettim" ifadesini kullandı.

"O gün bugündür böylesine rezillik yaşanmadı. O günler çok gençtim, anlayamamıştım" diyen Çakar, şunları kaydetti:

"Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, Sergen Yalçın, 'Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nın görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz."

Ne olmuştu?

MHK Başkanı Serdar Tatlı, dört büyüklerin kendi maçlarında görmek istemediği hakemleri karşılaştırmalarda görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın, "Bir daha görmek istemiyoruz" dediği Halil Umut Meler üst üste 2. hafta Beşiktaş maçına verildi.

Fatih Terim'in, "Derbiyi berbat etti" dediği Fırat Aydınus, tam 2.5 yıl aradan sonra Galatasaray maçına verildi. Trabzonspor'un, "Kaderimizle oynadı" dediği Mete Kalkavan 1.5 yıl aradan sonra bordo mavililerin maçına verildi. Fenerbahçe'nin derbide tepki gösterdiği Cüneyt Çakır, o günden sonra ilk kez sarı lacivertlilerin maçına atandı.

Söz konusu atamalar spor basınında "Türk futbolunda son yılların en sansasyonel hakem atamaları gerçekleşti" diye duyuruldu.