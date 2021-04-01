Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a yanıt

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili başvurusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasında geçen tartışmaya dair de açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili başvurusu hakkında A Spor'a konuştu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

-Başkanlığı bıraktığımdan beri 3 seneye yakın bir zaman geçti. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Artık mecbur olduk, konuşmam gerekiyor. Galatasaray adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir insan üstünden Fenerbahçe yönetimiyle tartışma yaratmak kötü. Böyle bir insanı tartışmanın içine katanlar zararlı çıkar. Benim üzerimden bunu yapmak aptallıktır!

📺 Özel Röportaj



🎙️ Aziz Yıldırım: "Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım." pic.twitter.com/iHpEKMHdAR — A Spor (@aspor) April 1, 2021

'Zekamı ölçemediği için...'

-2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum.

➕ Aziz Yıldırım röportajının devamı



🎙️ "TFF, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra tüm takımlar için karar vermeli." pic.twitter.com/zfuEjycZug — A Spor (@aspor) April 1, 2021

'Galatasaray'ın itiraz etmesi gereken bu...'

-Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyorum. Bunlar bunu anlamıyorlar. İnce nokta, aradaki fark. Yayın haklarından payını alacak mı, almayacak mı? Galatasaray'ın itiraz etmesi gereken bu.

'GS TV'yi izlerken utandım'

-GS TV'yi izlerken utandım. Yayınımı kesip, montajlayarak yayınlıyorlar. Ben bunları zaten belirtiyorum. Kes, doğra, 'Aziz Yıldırım böyle söyledi' de. Bunlar yanlış. Bir daha söylüyorum. Ben herhangi bir adam değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.

'Galatasaray bunu kafasına soksun'

-Ben Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Galatasaray, bunu iyice kafasına soksun

'Kimseyle tavla oynamadım'

-Kendilerinin şampiyon olması için dua eden insanın FETÖ örgütünün başkanı olduğunu da herkes biliyor. Ben Ali beye de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım.

📺 Özel Röportaj



🎙️ Aziz Yıldırım: "Ali Bey'e de bir cevap vereceğim. Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman o dönem de böyle bir örgüt yoktu." pic.twitter.com/CNhIlUOvIy — A Spor (@aspor) April 1, 2021

'Şerefli bir insanım'

-Ben ve yönetici arkadaşlarım, bu ülkede FETÖ'yle savaşan ilk insanlardan biriyim. Ben şerefli bir insanım, kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler

'Beni mahkemeye verdiler'

-Fenerbahçe, şike yapmadı ama Galatasaray hepimizin gözü önünde şike yapmadı diyorum. Beni mahkemeye verdiler. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış.

'Fenerbahçe sporun cumhuriyetidir'

-Fenerbahçe cumhuriyettir ama sporun cumhuriyetidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutulamaz. Bu ülkedeki tek cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

📺 Özel Röportaj



🎙️ Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Cumhuriyettir ama sporun cumhuriyetidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutma anlamında söylenemez." pic.twitter.com/K6CZtLUmPY — A Spor (@aspor) April 1, 2021

'Fenerbahçeliler bölünmesin'

-Fenerbahçelilere ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır ama idare edenler de bu kulübü layık oldukları yere götürmek için çalışsınlar