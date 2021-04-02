'Pac Man' hodri meydan dedi: Kendini savunamayan Asyalılara saldırmayı bırakın, benle dövüşün

Ülkesinde siyasete de atılan Filipinli boks yıldızı Manny Pacquiao, ABD'de Asya kökenli vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılara karşı sesini yükselten sporcular arasına katıldı.

Instagram hesabından dün meydan okuyan Pacquiao, 4 dilde yaptığı paylaşımda "Kendini savunamayan Asyalılara saldırmayı bırakın! Onun yerine gelin benle dövüşün" dedi.

'Pac Man' lakaplı Pacquiao, Twitter paylaşımında da "Kanımız tek renkte akıyor. Ayrımcılığı bırakın. HERKES İÇİN SEVGİ VE BARIŞ!!" mesajı verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Manny Pacquiao (@mannypacquiao)'in paylaştığı bir gönderi

ABD'de geçen Atlanta'da 3 masaj salonuna saldırıda 6'sı Asya kökenli 8 kişi hayatını kaybetmişti. Bu hafta da New York'ta 65 yaşındaki Asyalı bir kadın, hedef olmuştu.

8 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu bulunan 42 yaşındaki Pacquiao, Temmuz 2019'da Dünya Boks Birliği (WBA) yarı orta sıklet mücadelesinde süper şampiyon Keith Thurman'ı yendiğinden beri ringlere çıkmamıştı.

Pacquiao'nun 5 Haziran'da Terence Crawford'un karşısına çıkmaya hazırlandığına dair iddialar var.