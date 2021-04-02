Beşiktaş: Bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayın

Beşiktaş Futbol Kulübü, Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler'i görevlendiren Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) bir çağrıda bulundu. Siyah beyazlı kulübün açıklamasında "Eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler’i atayınız" ifadesi yer aldı.

Beşiktaş Futbol Kulübü, Kasımpaşa ile oynayacakları maça Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Halil Umut Meler'in görevlendirilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

"Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek, yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden Merkez Hakem Kurulu’nun, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır" diye başlayan açıklama, şöyle devam etti:

"Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz. Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Hatırlatalım; hizmet etmeniz gereken yer Türk futboludur, sergilediğiniz tavrın Türk futboluna hizmet etmediği ise aşikardır. Camialarla inatlaşmanın, futbol ortamını germenin yönetmeye çalıştığınız ülke futboluna yarar sağlamayacağını hatırlatmak isteriz.

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; 'önümüzü kesecekler' endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur. Böyle bir atamanın sadece Beşiktaş’ı değil, her camiayı rahatsız edeceği açıktır. Bu bağlamda, taraflı tarafsız bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz.

'Açıklama yapamadığınızı biliyoruz'

Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu’na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler’i atayınız. Biz Beşiktaş’ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız."

Ne olmuştu?

MHK Başkanı Serdar Tatlı, dört büyüklerin kendi maçlarında görmek istemediği hakemleri karşılaştırmalarda görevlendirmişti. Sergen Yalçın'ın, "Bir daha görmek istemiyoruz" dediği Halil Umut Meler üst üste 2. hafta Beşiktaş maçına verilmişti.

Fatih Terim'in, "Derbiyi berbat etti" dediği Fırat Aydınus, tam 2.5 yıl aradan sonra Galatasaray maçında görevlendirilmişti. Trabzonspor'un "Kaderimizle oynadı" dediği Mete Kalkavan 1.5 yıl aradan sonra bordo mavililerin maçına verilmişti.

Fenerbahçe'nin derbide tepki gösterdiği Cüneyt Çakır, o günden sonra ilk kez sarı lacivertlilerin maçına atanmıştı. Söz konusu atamalar spor basınında "Türk futbolunda son yılların en sansasyonel hakem atamaları gerçekleşti" diye duyurulmuştu.