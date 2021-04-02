Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu

02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.

02/04/21 começa meu contrato com o @SaoPauloFC. treinador de futebol. Coincidência dehttps://tr.sputniknews.com/spor/202103191044066978-alex-de-souza-teknik-direktorluge-basliyor/ datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por ⚽️. função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi. pic.twitter.com/yGZT0AFdx0