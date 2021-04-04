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    Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, silahlı saldırı, Trabzon, 4 Nisan 2015

    Fenerbahçe'den silahlı saldırı anması: 'Aydınlanmayan gün'

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Fenerbahçe 4 Nisan 2015’te takımı taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulüp, “Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırının yıldönümünü unutmadı.

    Fenerbahçe'den konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    “Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır. #AydınlanmayanGün”

    Ne olmuştu?

    Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında 4 Nisan 2015 Cumartesi gecesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe takımı 5-1’lik farklı galibiyetinin ardından İstanbul’a gitmek üzere 53 DE 618 plakalı otobüsle Trabzon Havalimanı’na hareket etti.

    Kafileyi taşıyan otobüse saat 22.15’te, Trabzon’a yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırı düzenlendi.

    Otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken, sürücü Ufuk Kıran başından yaralandı. Yüzünden kan akmasına rağmen soğukkanlı davranan şoför Kıran, aracı viyadük üzerinde zorlukla durdurarak aracın aşağı uçmasını engelledi ve olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

    Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırı bir anda dünya gündemine otururken, olay yerinde 5 Nisan sabahı yaklaşık 200 polisin katıldığı geniş çaplı bir arama-tarama çalışması başlatıldı. Öncelikle silahın ateşlendiği yer kriminal uzmanları tarafından tespit edildi. Ankara'dan gelen özel ekiplerin ve eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması sonucunda, 5 Nisan günü akşam saatlerinde olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta, silahlı saldırıda kullanıldığı tahmin edilen otomatik av tüfeği bulundu.

    Sürmene İlçe Cumhuriyet Savcılığı da şüpheli veya şüpheliler hakkında, ‘adam öldürmeye teşebbüs, olası kast ile birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme’ suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen N.S. ve E.A., Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde iki gün süren çapraz sorgularının ardından 8 Nisan'da Sürmene Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

    Savcılıkta da ifadeleri alınan ve suçlamaları reddeden iki şahıs, Sürmene Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 8 Nisan akşamı, ‘somut delillere dayalı, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı ve özgürlük hakkının daha önemli olduğu’ gerekçesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler:
    Trabzon, Spor, Otobüs, Silahlı saldırı, Fenerbahçe
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