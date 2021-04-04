Jurgen Klopp: Ozan Kabak doğru işler yapıyor, umarım hep bu formda kalır

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Arsenal'i 3-0 yendikleri karşılaşma sonrası milli futbolcu Ozan Kabak'a övgü dolu sözler söyledi. Ozan ve Phillips ikilisinin savunmada iyi işler yaptığını savunan Klopp, "Gerçekten savunma konsantrasyonları yüksek. Umarım ikisi de hep bu formlarında kalır" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Arsenal'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından Ozan Kabak'ın performansını değerlendirdi.

Sporx’in aktardığına göre, Klopp, Ozan Kabak ve savunmadaki partneri Nathaniel Phillips'in performansının devam etmesini dilediğini söyledi.

Bu sezon savunma oyuncularının sakatlıklarıyla boğuşan Liverpool'da stoper ikilisinin ortaya koyduğu uyumdan memnun olduğunu söyleyen Alman menajer, "Ozan ve Phillips 3 maç üst üste gol yemeden maç tamamladı. Gerçekten iyi savunma performansı gösteriyorlar. Umarım ikisi de hep formda kalır" sözlerini kullandı.

‘İstediğimiz Arsenal galibiyetini aldık’

Premier Lig'de yarışın dışında kalmalarını da değerlendiren Klopp maç sonu açıklamasında, "İstediğimiz Arsenal galibiyetini aldık. Tüm oyuncularımı bu performansları için kutluyorum. Rakiplerimizin puan kaybını ve tüm maçlarımızı kazanmayı umuyoruz. Önümüzde yeterince maç var ve bıkmadan çalışmaya devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.