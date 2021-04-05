Güreş Federasyonu'ndan Başpehlivan İsmail Balaban'a Survivor tepkisi: O yarışmadan çekilmeli, er meydanlarına dönmeli

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor'da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban'a çağrıda bulundu. Yoğurtçu, "Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban'a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.