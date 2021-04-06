Türk halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa şampiyonu oldu

Türk halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki sporcu, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 73 kilo erkeklerde Türk sporcu Daniyar İsmayılov mücadele etti. © AA / Sefa Karacan

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 73 kilo erkeklerde Türk sporcu Daniyar İsmayılov mücadele etti. © AA / Sefa Karacan

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 73 kilo erkeklerde Türk sporcu Daniyar İsmayılov mücadele etti. © AA / Sefa Karacan 1 / 3 © AA / Sefa Karacan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda finalde 73 kilo erkeklerde Türk sporcu Daniyar İsmayılov mücadele etti.

Aynı kiloda mücadele eden diğer Türk sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.