TFF Başkanı Özdemir'den Bakan Koca'yla 'aşı' görüşmesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri ve idari personeli aşılatmak için talepte bulunduğu belirtildi.

Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, "Bu rekabet zehirli" başlıklı yazısında, "Kovid 19 illeti, Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım’ın da belini büktü" diye yazdı.

"Biliyorsunuz, 14 futbolcumuz, hem milli maçlarda hem de kulüplerine döndüklerinde oynayamadılar" diyen Gökçe, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum sabah akşam test yaptırma, karantina, takımdan ayrı çalışma nedeniyle sporcuları ve kulüpleri zorladığından “aşı” talepleri gündeme geldi.

Kovid 19 ve aşı konusunda TFF Sağlık Kurul Başkanı Prof. Ömer Taşer’i aradım. Canı sağ olsun, hocamızla konuşamadık. Yine de bir şeyler öğrendim.

'Sadece futbolcuları değil'

Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörleri bir an önce aşılatmak amacında. Uygulanmakta olan aşı protokolunda sıralarını bekliyorlar. Ancak ücretini kendileri ödemek koşuluyla yurt dışından da aşı getirebilmek için izin istiyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Ankara’da Sağlık Bakanı ile görüşüp talepleri iletti. Özdemir, 'Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz' dedi."